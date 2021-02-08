شكرا لقرائتكم خبر عن 21 محلًا تجاريًا حصل على تصريح بالمشاركة بـ«الأوكازيون الشتوي» في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعدالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، أن 21 محلاً حصل على موافقات من المديرية للمشاركة في موسم التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي) للعام الجارى 2021، والذى بدأ أمس ويستمر لمدة شهر.

وأشار إلى أن أن التخفيضات تتراوح بين 5 إلى 50%، لافتا إلى أنه أصدر تعليمات مشددة لمديرى عموم الإدارات وإدارة الرقابة التجارية، بشن حملات صباحية ومسائية على المحال المشاركة ومتابعة غير المشاركة للتأكد من عدم تنظيم اوكازيونات وهمية ومنع الغش والتدليس وحماية المواطنين.

وأكد «سعدالله»، لـ«المصرى اليوم»، على حرصه على تطبيق القرار الوزاري حيث يتم إلزام المحلات المشاركة في الأوكازيون بالحصول المسبق على موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية متمثلة في إدارة التجارة الداخلية، كما يلزم الجهات المشاركة الإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا بالثمن الفعلي للسلع قبل التخفيضات.

وأشار إلى تنفيذ توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحى، بشن حملات مكثفة من إدارة التجارة الداخلية على المتاجر لمنع التلاعب في أسعار السلع المعلن عنها في الأوكازيون، والتأكد من تصريح التجارة الداخلية للمنشآت المشاركة ومتابعة الأسعار المعلنة لضمان أن تكون تخفيضات حقيقية يستفيد منها المواطنين بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني وتشجيعًا للمنتجات المصرية.