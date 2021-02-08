شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردنى تبادل الرؤى بالقضايا محل الاهتمام المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الاثنين، نظيره الأردني أيمن الصفدي للتنسيق بشأن الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية حول القضية الفلسطينية، وتبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، فضلًا عن بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

ونشر السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم ، صورة تبرز استقبال وزير الخارجية سامح شكرى لنظيره الأردني أيمن الصفدى، مؤكدا أن الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.