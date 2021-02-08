شكرا لقرائتكم خبر عن عراقى "يرمى" زوجته من سيارة تسير بسرعة كبيرة لرفضها زواجه للمرة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت سيدة عراقية في محافظة ذي قار جنوب البلاد، متأثرة بإصابات تعرضت لها إثر قيام زوجها بإلقائها من السيارة التي كان يقودها خلال سيرها بسرعة كبيرة.

وقالت وسائل إعلام عراقية إن الزوجة تعرضت للرمي من السيارة قبل 8 أيام في قضاء "قلعة سكر"، ما تسبب لها بإصابات بكسور في مختلف أنحاء جسدها ورضوض ونزيف حاد، وتم نقلها إلى المستشفى، وتقدمت الزوجة أثناء وجودها في المستشفى بشكوى ضد زوجها قبل أن تفارق الحياة.

وأكد مصدر أمنى عراقى أن الخلاف داخل المركبة كان بسبب رفض الزوجة طلب زوجها الموافقة على الزواج بامرأة ثالثة، حيث إن المجني عليها كانت تعد زوجة ثانية وتحاول منع زوجها من الزواج الجديد.

وألقت الشرطة العراقية القبض على الزوج تمهيدا لعرضه على القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وشهد العراق خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في حالات العنف الأسري ضد النساء مثل القتل والحرق والتعنيف الجسدي، وسط مطالبات متصاعدة بتشريع قانون مناهضة العنف الأسرى.