شكرا لقرائتكم خبر عن آخر موعد للتقديم الإلكترونى للأماكن الشاغرة بالجامعات الخاصة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أمانة الجامعات الخاصة والأهلية بوزارة التعليم العالى، أن اليوم الاثنين، آخر موعد لاستقبال صور الشهادات المعادلة من الطلاب وذلك لتحديد المجموع الاعتبارى وإبلاغه للطلاب، حيث كان تم فتح النظام على الموقع الخاص بنظام القبول الإلكترونى للأماكن الشاغرة بكليات الجامعات الخاصة المختلفة للعام الجامعى 2020/2021 منذ السبت الماضى وحتى اليوم الاثنين.

ومن المقرر أن يتم تسجيل الرغبات للطلاب أيام الجمعة 12 فبراير والسبت 13 فبراير والأحد 14 فبراير، ثم إغلاق النظام فى تمام الساعة الثامنة صباحا من يوم الاثنين 15 فبراير.

وأوضحت الأمانة، أنه سيتم إعلان نتيجة القبول للطلاب فى الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء 16 فبراير، وقبول التظلمات بأيام الأربعاء 17 فبراير، والخميس 18 فبراير، على أن يتم إعلان النتيجة النهائية للطلاب وإرسال كشوف القبول للجامعات يوم السبت 20 فبراير.