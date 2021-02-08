شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يغلق طريق العلمين الصحراوي وطريق الإسكندرية الصحراوي بسبب الشبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت الإدارة العامة للمرور صباح اليوم الاثنين، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، طريق العلمين الصحراوي وطريق الإسكندرية الصحراوي، لوجود شبورة مائية على الطرق تحد من الرؤية الأفقية، وتهيب قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظًا على سلامتهم.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، ارتفاعا بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وطقس دافئ على السواحل الشمالية والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، ورياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري، بارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.