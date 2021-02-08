شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة مزدحمة للجان مجلس النواب اليوم.. ومناقشة بيانات الوزارات الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أروقة اللجان النوعية لمجلس النواب، اليوم الإثنين نشاطا كبيرا وذلك باجتماعات لـ 14 لجنة، يتنوع المطروح على مائدتها بين مناقشة بيانات الوزراء التى تم مناقشتها بالجلسة العامة وإحالتها إليهم وبين عدد من التشريعات أو عدد من القضايا الرقابية.

وتناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الإثنين، مشروع قانون مقدم بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والمقرر حضور المستشار عمر مروان وزير العدل، وأيضا نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والادارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنه 1964.

وتدرس لجنة الخطة والموازنة، الحسابات الختامية للعام 2019/2020، لوزارتي قطاع الاعمال العام - الهجرة وشئون المصريين بالخارج – صندوق تطوير العشوائيات للسنة المالية 2019/2020، مع التركيز على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإعادة تنظيم هياكل هاتين الوزارتين وتفعيل اختصاصاتهما بما يحقق اهداف السياسة العامة،(وذلك بحضور وزارات المالية – والتخطيط والتنمية الاقتصادية – قطاع الاعمال العام – الهجرة وشئون المصريين بالخارج – صندوق تطوير العشوائيات)، وبحث وتدارس حساب ختامي وزارات الدولة للإعلام – البيئة – الطيران المدني للسنة المالية 2019/2020، مع التركيز على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإعادة تنظيم هياكل هذه الوزارات وتفعيل اختصاصاتها بما يحقق اهداف السياسة العامة، بجانب استكمال مناقشة بيان السيد الدكتور وزير المالية الذي القاه بالجلسة العامة ومناقشات السادة النواب بشأنه.

وتقر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بيان وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وتناقش لجنة الشئون العربية البيان الذى ألقاه وزير القوى العاملة بالجلسة العامة المعقودة بتاريخ 25 من يناير 2021، وتدرس لجنة الدفاع مشروع خطة عمل اللجنة، وتطرح لجنة الاقتراحات والشكاوى ما يزيد عن 30 اقتراح برغبة مقدم من النواب بشأن تطوير الطرق والوحدات الصحية وغيرها من الخدمات.

وتستكمل لجنة القوى العاملة الاستماع إلى الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيما يتعلق بخطة عمل الجهاز بشأن مواجهة وحل مشكلات العمالة المؤقتة، والعمال على حساب الصناديق، وآثار تطبيق القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وغيرها من المشكلات التي رصدتها اللجنة.

وعلى الجانب الآخر تناقش لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، رؤية وخطة وزارة البيئة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر، ومناقشة بيان الحكومة ومتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلت به السيدة وزيرة البيئة من إيضاحات على أرض الواقع، بحضور الدكتورة/ ياسمين صلاح الدين، وزيرة البيئة، الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بينما تستكمل لجنة التعليم والبحث العلمى مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

وتستمر لجنة الشئون الدينية فى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري، وتستعرض لجنة الشئون الصحية تقرير لجنة التنمية المهنية المستدامة - البورد المصري – المجلس القومي للتخصصات والمؤهلات الصحية- مستشفيات الطب العلاجي.

وتناقش لجنة الإسكان بيان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فيما يخص الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، بينما تطرح لجنة الإدارة المحلية بيان وزير التنمية المحلية بحضوره والذي ألقاه أمام المجلس لمتابعة عمل الوزارة في مشروعات حياة كريمة والتي تتم على مرحلتين، وما أدلى به السيد الوزير من إيضاحات على أرض الواقع.

وتلتقى لجنة حقوق الإنسان مع رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان، لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك للرد على ما يرد بشأن مصر في التقارير الدولية، ولتبادل الرأي حول المشكلات والقضايا والموضوعات التي تدخل في نطاق عمل اللجنة وتتعلق بحقوق الإنسان.