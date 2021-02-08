شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. شبورة بكافة الأنحاء والصغرى بالقاهرة 14 درجة والان مع تفاصيل الخبر
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، ورياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد .
وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد، .
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين:
القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 12 درجة.