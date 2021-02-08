شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: استمرار عمل لجان متابعة القمح وتؤكد: لم يتم رصد إصابات بالصدأ الأصفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل اللجان الفنية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، المرور على حقول القمح وتقديم جميع الإرشادات والتوصيات حول طرق الرى والتمسيد لزيادة الإنتاج، مؤكدة أنه بعد المرور على زراعات القمح خلال الفترة السابقة وحتى الآن لم يتم اكتشاف أى إصابات مرض الصدأ الأصفر وحالة القمح جيدة جداً.

قال الدكتور أشرف السعيد خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن باحثى قسم بحوث أمراض القمح خلال شهري يناير وفبراير قاموا بالمرور المكثف على زراعات القمح فى جميع محافظات مصر على الأصناف سخا 95 ، مصر 3 ، جيزة 171 ، سدس 14 ، جميزة 12 ، سخا 94 ، جيزة 168 ، مصر 1 للاكتشاف المبكر لأى إصابت لمرض الصدأ الأصفر، وذلك بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، بالتواجد الميداني مع المزراعين في الحقول والتعامل الفوري مع المشاكل التي تواجههم ، وبتكليف من د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية .

وأوضح مدير معهد أمراض النبات، أنه بعد المرور على زراعات القمح خلال الفترة السابقة وحتى الآن لم يتم اكتشاف أى إصابات بمرض الصدأ الأصفر وحالة القمح جيدة جداً، لافتا أن الحملات تمت بالتنسيق والتعاون مع مفتشى الإرشاد والمكافحة فى مديريات الزراعة فى المحافظات وتكامل بين كافة قطاعات وزارة الزراعة لمجابهة مرض الصدأ الأصفر للحصول على أعلى إنتاجية للفدان.











