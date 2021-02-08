شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يوجه بحصر كافة الأصول غير المستغلة لدعم الاقتصاد الوطنى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، بحصر كافة الأصول غير المستغلة، وعدم ترك أي أصل غير مستغل، والبحث عن الفرص البديلة، الأمر الذي يدعم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، يرافقه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مزرعة كوم اوشيم، التابعة لقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك في مستهل زيارته للمحافظة لتفقد عدد من المشروعات الزراعية بها، ووجه وزير الزراعة بدراسة الأسلوب الأمثل لإدارة المزرعة بشكل اقتصادي بما يحقق الغرض الذي أنشئت من أجله.

من ناحيته أعرب محافظ الفيوم لوزير الزراعة، عن ترحيبه بوزير الزراعة لزيارة المحافظة، مؤكدا على أن ذلك يأتي في إطار التعاون الدائم والمشترك بين وزارة الزراعة والمحافظة، لدعم مزارعي المحافظة، وتحقيق التنمية الزراعية، من خلال رفع كفاءة المشروعات الزراعية التنموية بها.

وتبلغ المساحة الكلية للمزرعة حوالي 325 فدان وتشمل معصرة لزيت الزيتون أنشئت عام 2000 بمنحة اسبانية طاقتها طن ونصف كل ساعة ومكونة من وحدة غسيل الثمار وحدة هرس الثمار وحدة فصل مكونات الثمار وحدة استخلاص الزيت وتقوم ايضا بخدمة مزارع القطاع الخاص، فضلا عن 110 فدان منزرعة زيتون وحوالي 100 فدان محاصيل حقلية و15 فدان نخيل سيوي بالإضافة إلي 6 فدان مشاتل للزيتون .

ورافق وزير الزراعة خلال الزيارة، الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الانتاج، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم.