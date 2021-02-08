شكرا لقرائتكم خبر عن والى جنوب دار فور يستقبل أئمة وواعظات الأوقاف.. ويؤكد: مصر فى وجدان كل السودانيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل موسى مهدى إسحاق، والى ولاية جنوب دار فور السودانية، وفد وزارة الأوقاف المصرية من الأئمة والواعظات، وخلال الزيارة أكد والى جنوب دار فور أن مصر كانت ولا زالت مصدرًا لنشر العلوم في كل الدول الإسلامية.

وذكر بيان للوزارة اليوم أن والى ولاية جنوب دارفور، أعرب عن ترحيبه بالقافلة وعن مدى التأثير الذى أحدثته بين أهل الولاية ، حيث أصبحت زيارة الوفد حديث الناس فى هذه الآونة، ونأمل في مزيد من التعاون والتبادل، مضيفًا نحن على استعداد لتحمل نفقات إرسال مجموعة من أئمة وواعظات جنوب دار فور للتدريب في أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين ، وذلك بالتنسيق مع الأطراف المعنية.

كما قدم الشكر والتقدير لأعضاء القافلة المشتركة بين الوزارتين في جميع ولايات السودان، كما قدم الوفد المصري الشكر والتقدير لموسى مهدي إسحاق والي جنوب دار فور على حفاوة استقباله وكرم الضيافة ، كما أعربوا عن سعادتهم بالشراكة الدعوية مع الأئمة والواعظات من السودان الشقيق من أجل تبصير الناس بما يخدم دينهم ووطنهم .

