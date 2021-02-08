شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم يتابع تدريب المعلمين على مواد التخصص بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، تدريبات المعلمين في محافظة الإسماعيلية اليوم الاثنين لرفع التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس في مواد التخصص، ودعم الإصلاح المتمركز حول المدرسة وتفعيل وحدات التدريب بالمدارس.

وقال نائب الوزير في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن الزيارة يعقبها عقد اجتماع مع وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ومدير الأكاديمية المهنية للمعلمين ومديرى التدريب بالإدارات التعليمية والموجهين في المواد الدراسية ليتم التعرف على ما تم إنجازه وتحقق في مجال التدريب ومناقشة المقترحات التي يمكن تنفيذها لضمان الوصول للأهداف المنشودة من التدريب مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أرسلت خطابا إلى المديريات التعليمية، أوضحت فيه، أنه إيماء إلى الشكوى الواردة من بعض العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات من غير أعضاء هيئة التعليم بشأن حصولهم على مؤهلات عليا تربوية أو مؤهلات عليا مناسبة بالإَضافة إلى دبلوم عام فى التربية أثناء فترة التعاقد، وتم تعيينهم ويرغبون فى إعادة التعيين على وظيفة معلم ، طبقا للقرار الوزارى رقم 40 لسنة 2020، وقد رفضت بعض المديريات إعادة تعيينهم بمبرر أن هؤلاء قد حصلوا على تلك المؤهلات أثناء فترة التعاقد وليس أثناء الخدمة.

وقال الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، تم التنبيه على المديريات ، بأنه يجوز للعامل الحاصل على مؤهل عال تربوى أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى مؤهل تربوى أثناء فترة التعاقد التقدم لإعادة التعيين فى وظيفة معلم متى استوفى كافة الشروط اللازمة للتعيين الواردة فى القرار الوزارى رقم 40 لسنة 2020 ، وذلك بناء على رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.