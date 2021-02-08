شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن مواطن تجنس بأخرى دون إذن سابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قرارا بإسقاط الجنسية عن أندرو فايز نان لوقا ميخائيل، من مواليد القاهرة 1999، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء بشأن إلغاء قرار تخصيص قطعة أرض بسوهاج لإقامة مبنى قصر ثقافة عليها، ونشرت الجريدة أيضا قرار بتخصيص قطعتى أرض من أملاك الدولة خلف مجمع المحاكم بدمياط بالمجان لاستخدامهما فى اقامة عقارات سكنية عليها.