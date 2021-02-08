شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة قوية بين مرشحى نقابة المحامين بدمياط لاختيار النقيب و7 أعضاء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجرى اليوم الإثنين، إنتخابات نقابة المحامين في محافظة دمياط، لإختيار نقيب وعضو شباب وسبعة أعضاء من بين المرشحين، وتجرى عملية التصويت بمحكمة دمياط الجزئية، محكمة كفر سعد، محكمة فارسكور، محكمة الزرقا، محكمة رأس البر .

فعلى مقعد النقيب يتنافس، ناصر العمري، ياسر ابو هندية، السيد هاشم، يوسف قنديل. وعلى مقعد الشباب، يتتافس محمد جودة، ، محمد صلاح شرف الدين، عبدالحميد الحواوشى، عمرو الحطاب، محمد قراميط، شادي سلامة، أحمد البراوي.

وفى المركز يتنافس عصام الهندى، جمال شحاتة، السيد شبارة، ضياء أبو سمرة، لوسي علي، علي البيه.

وفى البندر، يتنافس محمد بيصار، عمار القبرصلي، لطفي النيجيري، أحمد الكبابجي، محمد اللبان، سامي عبدالعزيز، هاني عبدالناصر، أشرف الرفاعي

وفى راس البر، يتنافس خالد موسي، عادل الغنام، خالد الحمص

وفى كفر سعد، يتنافس ابراهيم الشناوي، مصطفي الغريب، وسام سلامة، هاني المشد، أحمد الجوجرى، رشاد وهبه، فتحية عبد العظيم، محمود حمدي، هاشم بصرة

وفى فارسكور، يتنافس المتولي سراج، علاء بشتو، وفى الزرق: يتنافس أنور السادات، محمد البشبيشي، محمد صلاح، أحمد الشرباصى، ياسر متيريد، أحمد الأشقر.