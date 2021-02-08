ارتفاع الحرارة ثم انخفاض 6 درجات.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى السبت المقبل

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية من اليوم الاثنين إلى السبت المقبل، وجاءت على النحو التالي:
الاثنين:
- شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
- نشاط رياح على السواحل الشمالية مثير للرمال والأتربة.
الثلاثاء:
- شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وغلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الأربعاء:
- شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وغلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الخميس:
- شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وغلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الجمعة:
- شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وغلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
- نشاط رياح على السواحل الشمالية.
السبت:
انخفاض في درجات الحرارة بحوالي 4 إلى 5 درجات ليسود طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا..
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