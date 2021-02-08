شكرا لقرائتكم خبر عن تردد قناة مكسبي المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعتبر قناة مكسبي المفتوحة هي إحدي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ الليلة، ضمن آخر مباريات الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية 2021، ويكثر البحث عن تردد قناة مكسبي المفتوحة اليوم maksabi TV لمشاهدة مباراة الأهلي والبايرن .

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة : 11411

الاستقطاب : أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل التصحيح 4/3

وانطلقت قناة مكسبي Mksaby TV فى 25 أكتوبر 2020 من دبي وهي قناة مفتوحة تحمل شعار « مكسبي فيها مكسبك .»

وتقام مباراة الأهلي وبايرن ميونخ مساء الإثنبن 8 فبراير 2021 بملعب أحمد بن علي في الدوحة الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مصر - التاسعة مساءًا بالتوقيت المحلي دلولة قطر والمملكة العربية السعودية .

وتلتفت أنظار المصريين اليوم إلى الدوحة لمشاهدة المباراة وسط أمنيات ودعوات المصريين بالفوز، بينما يحاول فريق بايرن ميونخ عبر صفحاته على موقع تويتر بث الخوف والرعب فى نفوس الفريق حينما وصف رحلته على الصفحة الرسمية لبايرن ميونخ على تويتر بانها «المهمة الأخيرة» والتى أثارت ردود أفعال واسعة للمصريين الذين علقوا على التغريدة غاضبين.