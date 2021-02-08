شكرا لقرائتكم خبر عن الشبورة المائية تغطي طرق القليوبية.. و«المرور» توجه نصائح لقائدي السيارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غطت الشبورة المائية في الساعات الأولى من صباح الاثنين الطرق السريعة بالقليوبية مما تسبب في حجب الرؤية خاصة محور بنها شبرا – الحر والطريق الاقليمى وطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى السريع.

وتابع العميد امجد محفوظ مدير الادارة العامه لمرور القليوبية من خلال غرف العمليات بادارات المرور الطرق أثناء حركة السيارات منعا للحوادث وناشد قائدى السيارات الانتباه تفاديا لوقوع الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين إلى جانب انتشار الدوريات المتحركة والثابتة على الطرق السريعة.

وناشدت إدارة المرور في القليوبية المواطنين الالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث انزلاق لأي سيارة وعدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية وزيادة مسافات الأمان بين السيارات.