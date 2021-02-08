شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وزير الري يتفقد منشآت الحماية من السيول في جنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبدأ اليوم الاثنين الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائيه والري، جولة تفقدية إلى محافظة جنوب سيناء، لتفقد منشآت الحماية من السيول التي تنفذها الوزارة بالمحافظة.

وتنفذ وزارة الموارد المائية والرى، 5 عمليات كبرى لحماية مدن جنوب سيناء من أخطار السيول، وتقليل مخاطرها وآثارها السلبية، وباعتمادات مالية غير مسبوقة بالمحافظة وذلك بمدن «طابا والترابين بنويبع ورأس سدر وأبوزنيمة والطور» ،تقدر تكلفتها بنحو 927 مليون جنيه.

حيث تتمثل هذة المشروعات في تقليل المخاطر على البنية التحتية والمرافق العامة والقرى السياحية وخطوط الغاز وخطوط المياه وأبراج الكهربا والطرق العامة والممتلكات العامة والخاصة بالمحافظة وحصاد مياه السيول لتغذية الخزان الجوفي ليستفيد به أهالي سيناء في الزراعات، مضيفا أن هذه الأعمال تشمل أيضا تنفيذ 16 بحيرة و16 حاجز ترابي و51 حاجز توجيه و17 قناة صناعية و5 سدود ركامية و4 أحواض ترسيبة، لافتا إلى أن النسبة الكلية المنفذة لهذه الاعمال 67٪؜، مشيرا إلى أنه تم ترسية انشاء قناة صناعية بطول ٦ كم بمخرج وادي بعبع بمدينة ابو رديس وجاري الان اعمال ترسية انشاء معبر أيرلندي على الطريق الساحلي بابو رديس بقيمة إجمالية (القناة والمعبر) 97 مليون جنيه.

وانتهت الإدارة العامة للمياه الجوفية، بمنطقة جنوب سيناء من انشاء «سدي وادي اسلاف» بمنطقة وادي «أسلاف»، في مدينة أبورديس، بمتوسط طول السد 200 متر وعرضه 55 مترًا من أسفل ومن أعلى 4 أمتار بارتفاع 9 أمتار وتصل سعته التخزينية إلى 400 ألف متر مكعب، بتكلفة تصل إلى 13.675.000 جنيه ويهدف انشاء السد لحماية طريق «سانت كاترين – الطور» الرئيسي والقرى والأكمنة وحماية خط مياه الشرب «أبورديس – كاترين» وخط الفايبر الاستراتيجي ولتغذية الخزان الجوفي بالمناطق «كاترين، وفيران» لتنمية أهالي قرية وادي فيران والقرى والتجمعات المحيطة وذلك للمساعدة على توطين الأهالي.