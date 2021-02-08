شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توجه رسالة للمواطنين عند استقبال الضيوف فى زمن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، ضرورة اتباع كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية عند استقبال الضيوف في المنازل بالتزامن مع جائحة كورونا.

وقالت وزارة الصحة والسكان، أنه ينبغى يتم تطهير الأسطح وغسيل اليد والالتزام بالتباعد الاجتماعي والكمامة، منعا لانتقال العدوى، وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف



