شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. شبورة بكافة الأنحاء والصغرى بالقاهرة 14 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، ارتفاع فى درجات الحرارة ويسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس دافئ على السواحل الشمالية والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة .

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، ورياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد .

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد، .