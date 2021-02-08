شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وزير التموين يفتتح مراكز خدمات في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقوم الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، صباح الاثنين، بزيارة لمحافظة المنيا، يستقبله خلالها المحافظ اللواء اسامة القاضي، لافتتاح مراكز خدمة بعدد من مراكز المحافظة.

تشمل الزيارة هيبر الشركة المصرية بالأخصاص، ثم شركه مطاحن مصر الوسطي بدماريس، وبعدها افتتاح مركز خدمة بقرية قلوصنا بمركز سمالوط، وكذا افتتاح مركز خدمة مطاي، ومركز خدمة بني مزار.