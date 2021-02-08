شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 8 حالات شفاء من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجّلت محافظة شمال سيناء، اليوم، عدد 8 حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه تم تسجيل 8 حالات شفاء من فيروس كورونا المستجد، دون تسجيل أي إصابات أو وفيات جديدة بالفيروس.

وأشار شوكة إلى أن إجمالى عدد حالات الإصابة بلغ 293 حالة، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 1616 حالة، وعدد الوفيات 96 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

وأعلن شوكة عن حجز 3 حالات للعلاج في المستشفيات و53 حالة تحت العزل المنزلي.