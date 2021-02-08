شكرا لقرائتكم خبر عن ممدوح العيادي نقيبًا لمحاميي شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أسفرت انتخابات المحامين بالنقابة الفرعية للمحامين بشمال سيناء عن فوز ممدوح العيادى بمقعد نقيب المحامين بالمحافظة للمرة الثانية على التوالي.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات نتيجة انتخابات اللجنة الفرعية لنقابة المحامين بشمال سيناء، حيث أسفرت النتائج الرسمية لفرز الأصوات، عن فوز ممدوح العيادى بمقعد نقيب محامي شمال سيناء.

وأسفرت نتيجة الانتخابات عن فوز أشرف فاروز بمقعد عضو الشباب، بينما بعضوية مجلس النقابة كلا من: محمد علاء الخليلي، أحمد جمعة بكير، أحمد العسكري، سليمان ابراهيم، ايمن الخولي، صابر النخلاوى، سعيد القصاص.

يذكر أن الانتخابات جرت في مقر النقابة الفرعية للمحامين بشمال سيناء «نادي المحامين» في مدينة العريش، حيث تنافس فيها ٣ مرشحين على مقعد النقيب و٣ آخرين على مقعد الشباب، و٢٠ مرشحا على مقاعد مجلس النقابة.