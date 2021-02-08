شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مجلس أعلى للمراكز والوحدات بجامعة طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر ‏الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى للمراكز والوحدات بالجامعة برئاسته، وعضوية كل من الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة ‏لشؤون التعليم والطلاب، الدكتور ‏كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

‏كما نص القرار على ضم عدد 2 من أساتذة الجامعة المشهود لهم بالكفاءة على أن يراعى التجديد لهم سنويا، وهما الدكتور محمد عاطف نوير الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم، والدكتور طارق عبدالمنعم فايد، الأستاذ بكلية العلوم والمدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، على أن يعاون المجلس عدد لا يزيد عن ثمانية إداريين في التخصصات المختلفة طبقًا لقرار السلطة المختصة.

‏أكد رئيس جامعة طنطا، أن هذا القرار يأتى في إطار موافقة مجلس الجامعة بجلسته الأخيرة على إعادة الهيكلة التنظيمية والمالية للوحدات والمراكز بجامعة طنطا وكلياتها بهدف تطوير الأداء الوظيفي والمالي والإداري لها.