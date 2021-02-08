شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تستفيد من عروض الأوكازيون الشتوى 2021 وتتجنب الغش؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الشتوى 2021 اعتبارا من يوم أمس 7 فبراير، ولمدة شهر بالمحافظات المختلفة، وحرصت على توعية المستهلك من أجل الاستفادة من عروض الأوكازيون لتجنب خداعه.

"الخليج 365 "ينشر تقريرا معلوماتيا حول كيفية الاستفادة من عروض الأوكازيون الشتوى 2021 في نقاط محددة.

1- مشاهدة الملابس بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها وأنه فى حالة وجود لون المنتج باهت، فإنه سيكون غير جيد ويتطلب الإبلاغ عن صاحب المحل التجاري.

2-التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقك فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية.

3-التأكد من إعلان المحلات المشاركة بالأوكازيون عن سعرين على كل سلعة تتضمن السعر قبل وبعد التخفيض.

‏4- ‎مشاهدة الملابس بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها.

5-الحصول على فواتير بالسلع التى يتم شراؤها موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات.

6-تتضمن الفاتورة نوع السلعة وتاريخ الشراء حتى يمكن للمواطنين استبدالها أو استرجاعها خلال المهلة التي حددها قانون حماية المستهلك

7-أن يكون المواطنين أكثر إيجابية، ويقومون بالإبلاغ عن المحلات التى تقدم عروضا وهمية.

8- تلقى شكاوى المواطنين على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 فى حالة وجود تخفيضات وهمية أو سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية.

9- تفقد أكثر من محل مشارك في الأوكازيون الشتوى للحصول على أكبر نسبة فى التخفيضات لدى المحلات المشاركة.