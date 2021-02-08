شكرا لقرائتكم خبر عن "القراءة الموحد" سلاح الكهرباء للرد على أخطاء فواتير الاستهلاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، للإعلان عن انتهاء عصر أخطاء فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية خلال اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، بعد تطبيق برنامج القراءة الموحد الذي تنفذه شركة شعاع لتسجيل قراءة عدادات الكهرباء من خلال التقاط صورة للعداد وإرسالها اونلاين لشركات توزيع الكهرباء بدون اى تدخل للعنصر البشرى وهو ما ساهم فى اختفاء ملحوظ خلال الفترة الماضية لشكاوى المواطنين من فواتير الاستهلاك.

ونجح برنامج القراءة الموحد الذى تعتمد عليه وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة لتسجيل القراءات بواسطة شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة العدادات، فى انخفاض مشاكل فواتير الكهرباء بشكل ملحوظ، و فيما يلى التفاصيل الكاملة لبرنامج القراءة الموحد:

1- أطلقت وزارة الكهرباء بالتعاون مع شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء برنامج القراءة الموحد بجميع شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية.

2- يستهدف البرنامج القضاء على مشاكل فواتير الكهرباء الخاطئة.

3- يقضى برنامج القراءة الموحد تماما على تسجيل القراءات الوهمية التى تعتمد مبدأ متوسط الاستهلاك.

4- برنامج القراءة الموحد يجبر العاملين بإدارة الكشف على النزول للمشترك وتسجيل قرائته الفعلية لاعتماده على التقاط صورة للعداد ليتمكن من تسجيل القراءة.

5- البرنامج تم تصميمه على أن الجهاز الخاص بتسجيل القراءة لا يمكن أن بعمل إلا من أمام العداد الخاص بالمشترك.

6- يتم تسجيل أول قراءة من خلال التقاط صور لعداد المشترك ليتم تسجيل القراءة من خلال الصورة لذلك يصعب التلاعب فى هذا البرنامج و يضمن حق الدولة و المواطن مع فى أن تحصل الأولى على مستحقاتها و يسدد الثانى استهلاكه الفعلى فقط.

7- برنامج القراءة الموحد سيرسل نسختين من صورة العداد من خلال الانترنت لشركة توزيع الكهرباء ونسخة لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء للتأكد من وجود نسخة احتياطية للقضاء على كل أوجه الفساد أو التلاعب فى استهلاكات المشتركين.

8- البرنامج يحتفظ بصور 3 أشهر للعداد للرجوع اليها عند وجود شكوى من المشترك وبعد هذه المدة تحذف تلقائيا ويتبقى قراءات عدادات الكهرباء فقط.