شكرا لقرائتكم خبر عن 9 تكليفات من وزير الرى لقيادات الوزارة.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى القيادات التنفيذية بالوزارة بمتابعة الموقف المائى ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات، بالإضافة إلى عدد من التكليفات الهامة نرصدها فى هذا التقرير .

1- متابعة فترة أقل الاحتياجات الحالية والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات القادمة " الصيف" .

2- متابعة أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف على مستوى الجمهورية.

3- التصدى لكافة أشكال التعديات على المجارى المائية لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.

4- مواصلة العمل على تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع ، وتشجيع المزارعين على التحول لنُظم الري الحديث.

5- جاهزية الترع والمصارف والمحطات ومنشآت الحماية للتعامل مع موسم الامطار والسيول.

6- تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بهدف سد العجز المائى وتعظيم الموارد المائية لمصر .

7- المرور والمتابعة المستمرة للتأكيد على تطهير الترع والمصارف ، وجاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية لمجابهة أي طارئ .

8- تحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات ، وإرسالها للنيابات العسكرية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن .

9- متابعة عدم تكرار التعديات لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.