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9 تكليفات من وزير الرى لقيادات الوزارة.. اقرأ التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى القيادات التنفيذية بالوزارة بمتابعة الموقف المائى ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات، بالإضافة إلى عدد من التكليفات الهامة نرصدها فى هذا التقرير .

 

1- متابعة فترة أقل الاحتياجات الحالية والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات القادمة " الصيف" .

2- متابعة أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف على مستوى الجمهورية.

3- التصدى لكافة أشكال التعديات على المجارى المائية لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.

4- مواصلة العمل على تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع ، وتشجيع المزارعين على التحول لنُظم الري الحديث.

5- جاهزية الترع والمصارف والمحطات ومنشآت الحماية للتعامل مع موسم الامطار والسيول.

6- تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بهدف سد العجز المائى وتعظيم الموارد المائية لمصر .

7- المرور والمتابعة المستمرة للتأكيد على تطهير الترع والمصارف ، وجاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية لمجابهة أي طارئ .

8- تحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات ، وإرسالها للنيابات العسكرية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن .

9- متابعة عدم تكرار التعديات لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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