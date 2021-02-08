شكرا لقرائتكم خبر عن 9 تكليفات من وزير الرى لقيادات الوزارة.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
1- متابعة فترة أقل الاحتياجات الحالية والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات القادمة " الصيف" .
2- متابعة أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف على مستوى الجمهورية.
3- التصدى لكافة أشكال التعديات على المجارى المائية لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية.
4- مواصلة العمل على تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع ، وتشجيع المزارعين على التحول لنُظم الري الحديث.
5- جاهزية الترع والمصارف والمحطات ومنشآت الحماية للتعامل مع موسم الامطار والسيول.
6- تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعى بهدف سد العجز المائى وتعظيم الموارد المائية لمصر .
7- المرور والمتابعة المستمرة للتأكيد على تطهير الترع والمصارف ، وجاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية لمجابهة أي طارئ .
8- تحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات ، وإرسالها للنيابات العسكرية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن .
9- متابعة عدم تكرار التعديات لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.