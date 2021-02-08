شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: لجان لمتابعة القمح وزيادة الإنتاج واكتشاف مرض الصدى الأصفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتورعباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، إن هناك تكليفات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، لجميع مديريات الزراعة بالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية ومعهد المحاصيل الحقلية وقطاع الخدمات بالنزول الى حقول القمح وتقديم جميع التوصيات والارشادات الفنية، مؤكدا في تصريحات ”الخليج 365”،أن الوزارة تعمل على توفير جميع مستلزمات الإنتاج، خاصة "الأسمدة "، لمحصول القمح وتكليف مديريات الزراعة بعمل مرورية لمتابعة جميع الزراعات الشتوية.

وقال الدكتور أشرف خليل مدير معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، إنه تم تشكيل لجان للمرور على زراعات محصول القمح بالمحافظات المختلفة، للاكتشاف المبكر لمرض الصدأ الاصفر وعلاجه على الفور، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، بالتواصل الدائم وعلى أرض الواقع مع المزارعين في الخقول، واكتشاف المشكلات والعمل على حلها فورا.

وأكد انه تم توجيه باحثى قسم بحوث القمح بمقر القسم بالجيزة وبالمحطات البحثية المختلفة بالمرور على زراعات القمح خلال نهاية شهر يناير وخلال شهر فبراير للمرور على زراعات القمح للاكتشاف المبكر لإصابات مرض الصدأ الأصفر، خاصة في محافظات: الشرقية ، الدقهلية ، القليوبية ، المنوفية ، الغربية ، كفر الشيخ ، الإسكندرية وبنى سويف، نظرا لملائمة الظروف البيئية خلال هذه الفترة لظهور مرض الصدأ الأصفر لإنخفاض درجات الحرارة.

وناشد خليل مهندسى الإرشاد والمكافحة بمديريات الزراعة فى المحافظات بضرورة تكثيف المرور على زراعات القمح لاكتشاف أى إصابات مبكرة بمرض الصدأ الأصفر وفى حال إكتشاف أى إصابات بالمرض يتم الاستخدام الفورى للمبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة للحصول على أعلى إنتاجية من المحصول للفدان، وعدم تعرضه لأي أضرار.

قال الدكتور علاء خليل مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هناك متابعة للحملة القومية للقمح ، وهناك لجان متابعة للتعريف بزيادة انتاج أصناف القمح الجديدة، وخاصة أنها المبكرة النضج لزيادة الإنتاج ، وتدعيم الحملات القومية الخاصة بهذا المحصول الاستراتيجي، والمرور اسبوعيا على جميع الحقول بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية لضمان تطبيق التوصيات اللازمة للوصول إلى أعلى إنتاجية، وذلك في اطار توجيهات وزير الزراعة بضرورة التوعية المستمرة للمزارعين بأساليب الزراعة والري الحديثة واختيار افضل اصناف التقاوي لتحقيق أعلى إنتاجية.