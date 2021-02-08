شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف أهداف مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة والعاجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أهداف مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار الخاصة بعلاج الحالات الحرجة والعاجلة، مؤكدة أنها تأتى لتخفيف الأعباء المالية للمرضى.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن المبادرة تهدف إلي انهاء التدخلات الطبية لإنهاء قوائم الإنتظار كما تستهدف توفير خدمات طبية بأعلي جودة لجميع المرضى بالتساوى.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، يتم عمل التدخلات الطبية في مستشفيات الحكومة والجامعات والخاصة دون تحمل المواطن اي اعباء مالية حرصا علي توفير حياة كريمة للمواطن المصرى.

وكانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، أشارت إلى حل أزمة قوائم الانتظار، حيث أصبحت قوائم انتظار لأسبوع فقط بعد ان كانت شهور، وعن الاحتياطيات الاستراتيجية أكدت أن عند توليها مسئولية الوزارة كان احتياطي الألبان في مصر 6 أيام واستطعنا نصنع مخزون استراتيجي في شهرين، وسيتم تطوير 1500 وحدة صحية خلال السنة الأولي من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وسيتم تطوير جميع الوحدات الصحية خلال 3 سنوات.







