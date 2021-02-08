​عضو "تشريعية البرلمان": العنف ضد المرأة والأحوال الشخصية أهم أولويات الفصل التشريعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قالت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن هناك عدد من القوانين التي لابد أن تكون لها الأولوية للإصدار من جانب مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الهواري، في بيان صحفي لها، إلى أن أهم هذه القوانين قانون العنف ضد المرأة، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون منع زواج الأطفال، مؤكدة: "أننا في حاجة ضرورية لإصدار هذه القوانين خصوصًا في ظل زيادة نسبة الطلاق في مصر وزيادة حالات العنف والتحرش ضد المرأة".

وأكدت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن مثل هذه القوانين تعتبر مكملة للدستور، خاصة أن المادة 53 من الدستور تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء، ومتساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.

وتابعت: "تنص المادة 53 من الدستور أيضًا على أن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".​