شكرا لقرائتكم خبر عن تخريب وسرقة خزانات مياه المقابر في العياط (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت خزانات المياه المخصصة لمقابر العياط في قرية طهما للتخريب والسرقة على يد مجهولين.

ويبلغ عدد خزانات المياه التي تعرضت للسرقة في مقابر العياط 6 خزانات، جرى تجهيزها بالجهود الذاتية.

وسرعان ما شهدت منطقة مقابر العياط قيام أشخاص ببيع ماء السقاية والأشجار والنباتات للأهالي.

وأظهرت مجموعة صور غرفة المياه بعد تخريبها ونزع الخزانات البلاستيكية وسرقتها.

تخريب وسرقة خزانات مياه المقابر في العياط

تخريب وسرقة خزانات مياه المقابر في العياط

تخريب وسرقة خزانات مياه المقابر في العياط

تخريب وسرقة خزانات مياه المقابر في العياط

تخريب وسرقة خزانات مياه المقابر في العياط

تخريب وسرقة خزانات مياه المقابر في العياط