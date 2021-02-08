شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عبدالعظيم نقيبًا لمحاميي بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين في بني سويف فوز طارق عبدالعظيم عبدالحليم بمقعد نقيب المحامين في بني سويف، بعد فوزه على نبيل حميدة النقيب السابق عضو مجلس الشيوخ الحالي عن المحافظة.

وجائت النتائج كالتالي: إجمالي من لهم حق التصويت بالانتخابات بلغ 5159 ناخبا، حضر منهم 2870 ناخب، بإجمالي عدد أصوات صحيحة 2830 صوتا، و40 صوت باطل، وحصل طارق عبدالعظيم عبدالحليم محمد على 1510 صوت، مقابل 1320 صوت لنبيل حميدة عبدالخالق ثروت نقيب المحامين السابق.

وعن المحاكم الجزئية فاز كلأ من: جمال ربيع، بمقعد محكمة بندر بني سويف، واحمد شعبان الجميل، بمقعد محكمة مركز بني سويف، ومحمد جاد الله، بمقعد محكمة مركز الواسطى، وعبدالمنعم عبدالوارث، بمقعد محكمة مركز ناصر.

وفاز ابراهيم شراقي عن بمقعد محكمة مركز اهناسيا، ومحمد فاروق جابر، بمقعد محكمة مركز ببا، ومحمد مظهر، بمقعد محكمة مركز سمسطا، وعبدالقادر القاسي، بمقعد محكمة مركز الفشن، بينما فاز احمد حسني قمر، بمقعد الشباب.

وكانت الانتخابات شهدت منافسة شرسة بين 39 مرشحًا يمثلون كافة المحاكة الجئية بالمحافظة، لإختيار 10 مرشحين بينهم نقيب و8 اعضاء يمثلون المحاكم الجزيئة الثمانية بالمراكز ومرشح آخر على مقعد الشباب.

وجرت عملية التصويت، داخل مقر انتخابي واحد، بعد قرار النقابة تجميع اللجان داخل مقر نادي المحامين بكورنيش النيل بمدينة بني سويف، وخصصت الدور الثاني من المبنى لمحكمتي بندر ومركز بني سويف بني سويف، والدور الثالث لمحاكم «اهناسيا وناصر والواسطى» وخصصت الحديقة لمحاكم «ببا وسمسطا والفشن».