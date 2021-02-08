شكرا لقرائتكم خبر عن بالتزكية.. الدوشي أبودوح نقيبًا لمحاميي الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة محاميي الأقصر عن فوز الدوشى شاكر أبودوح بالتزكية، وفوز كل من: اشرف عدنان نقيبا لمركز الأقصر، وخالد خضرى نقيبا للبندر، وعبدالباسط العمدة نقيبا لارمنت، والعمدة جبريل نقيبا لمركز إسنا، والسيد عبدالله قناوى عبدالباقى ممثلان لمحكمة اسنا الجزئية بمجلس النقابة، وابوالحسن السعدى ممثلا لمحكمة القرنه بمجلس النقابة.

وكانت لجان انتخابات نقابة المحامين بالاقصر، شهدت اقبالا متوسطاً من المحامين أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في لاختبار مجلس نقابة الاقصر، وممثل عن كل محكمة جزئية بالمحافظة.

وتنافس على مدار اليوم 31 مرشحًا من بين أعضاء نقابة المحامين، وسط إجراءات امنية واحترازية مشددة داخل اللجان والالتزام بارتداء الكمامات واستخدام كواشف الحرارة عند دخول لجنة الانتخابات.

وشهدت قاعة النقابة والمحاكم وضع الصور واللافتات لإعلان المرشحين عن أنفسهم وطرح افكارهم لاعضاء الجمعية العمومية.