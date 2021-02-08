شكرا لقرائتكم خبر عن علاء حسن نقيبًا لمحاميي المنيا.. والفرز مستمر على مقاعد الأعضاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أسفرت نتائج انتخابات نقابة المحامين في المنيا عن فوز علاء حسن المحامي بمقعد النقيب، بعد حصوله على أعلى الأصوات.

وقال مسؤول بغرفة عمليات متابعة انتخابات نقابات المحامين الفرعية بالمنيا، إن نتائج الفرز أسفرت عن فوز علاء حسن المحامي بمنصب نقيب المحامين بأصوات بلغت 1111 صوتا فيما حصل أقرب منافسيه مجدى رسلان على 1000 صوتا، بينما حصل نقيب المحامين الحالي عن المحافظة، عز راشد على 737 صوتا، وباقي المرشحين الـ6 حصلوا على أصوات ما بين 300 إلى 400 صوتا فقط.

وأضاف أن عمليات الفرز مستمرة على مقاعد الأعضاء ومقعد الشباب التي تنافس عليها 50 مرشحا منهم 8 مرشحين على مقعد الشباب، و42 مرشحا على مقاعد الأعضاء بمحاكم المنيا الجزئية حيث فاز فيها حتى الآن شعبان الشارونى عن مقعد محكمة مغاغة، ورضا الطحاوى عن مقعد محكمة سمالوط.

وجرت الانتخابات صباح الأحد، وسط إقبال كبير من المحامين أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت.