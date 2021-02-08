شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تبدأ حجز لقاح كورونا للمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مصادر مسؤولة بوزارة الصحة فتح باب التسجيل لحجز الحصول على لقاح فيروس كورونا، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وذلك بالتزامن مع بدء حملات تطعيم المرحلة الثانية من الفئات ذات الأولوية من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن فور الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية فى جميع المستشفيات.

وقالت المصادر إن حصول مصر على شحنات جديدة من اللقاح سيُسرّع من تطعيم الفئات الأكثر احتياجًا بعد الأطقم الطبية، لافتة إلى أن الموقع المخصص لحجز اللقاح جاهز للتسجيل، لكن الوزارة تنتظر توفير أكبر قدر من الجرعات لفتح التسجيل. وأعلنت وزارة الصحة تعافى 422 مصابًا، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 132054 حالة حتى الآن، فيما تم تسجيل 509 إصابات جديدة و44 وفاة.

إلى ذلك، قالت شركة صناعة الأدوية البريطانية «أسترازينيكا» إن لقاحها الذى طورته جامعة أكسفورد لا يوفر سوى حماية محدودة ضد المرض الخفيف الناجم عن النوع الجنوب إفريقى من مرض «كوفيد- 19»، فيما تستعد الهند لإنتاج 7 لقاحات محلية لمكافحة الفيروس داخل البلاد، بعد أن طورت لقاحين، هما كوفيشيلد من أكسفورد- أسترازينيكا، بالتعاون مع معهد أمصال الهند، ولقاح كوفاكسين الذى تنتجه بهارات بيوتك للتكنولوجيا الحيوية، وفقًا لموقع «ذا هيلث سايت».

وذكرت شركة سينوفاك الصينية أن لقاح كورونا الخاص بها قد تمت الموافقة عليه للاستخدام العام من قبل منظمة المنتجات الطبية فى الصين، ووفقًا لما ذكرته وكالة «رويترز» يعتبر لقاح سينوفاك ثانى لقاح تتم الموافقة عليه للاستخدام العام فى الصين، بعد الموافقة على اللقاح.

فى سياق آخر، اختتمت قمة الاتحاد الإفريقى الـ34، الأحد، فعالياتها التى عُقدت «أون لاين» للمرة الأولى نظرًا لتداعيات فيروس كورونا، وشددت فى توصياتها على دعمها بشأن الحاجة إلى وصول جميع الدول الأعضاء فى الاتحاد الإفريقى بشكل منصف وفى الوقت المناسب إلى لقاح ضد «كوفيد- 19» الذى سيتطلّب آليات إضافية لضمان تطعيم 60% على الأقل من سكان القارة.