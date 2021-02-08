شكرا لقرائتكم خبر عن عادل أبو الشباب نقيبًا لمحاميي سوهاج بـ2504 أصوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز المحامى عادل أبوالشباب، بمنصب نقيب المحامين بمحافظة سوهاج، طبقا للنتائج النهائية لعمليات فرز الأصوات في إنتخابات النقابة الفرعية التي جرت على مستوى مراكز المحافظة.

وحصل أبوالشباب على 2504 أصوات من إجمالى أصوات الناخبين، فيما حصل منافسه ماهر رشوان النقيب السابق على 1467 صوتًا.

وبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت في انتخابات نقابة المحامين بسوهاج طبقا لكشوف الناخبين، 7617 محاميا ومحامية، وشهدت الإنتخابات إقبالا متوسطا منذ بداية التصويت وحتي إغلاق الباب أمام الأعضاء في الساعة الخامسة مساء، وسط تأمين كامل من جانب الأجهزة الأمنية، وبإشراف قضائي، واتباع للإجراءات الإحترازية أثناء عملية للتصويت، لمنع إنتشار فيروس كورونا.