شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك: عبارة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل جريمة يعاقب عليها القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، هجوما على التجار الذين لا يريدون ارجع أو استبدال البضاعة المباعة في الاوكازيون، مؤكدا أن هذا الأمر يعاقب عليه القانون بغرامة كبيرة تصل لـ2 مليون جنيه، مضيفا أن الفاتورة تثبت أن المنتج معلوم المصدر، ويمكننا من فكرة عملية الانضباط في السوق.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب، لبرنامج الحكاية، المذاع عبر قناة "أم بي سي مصر"، تقديم الإعلامى عمرو أديب، أن عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" تعد جريمة، يعاقب عليه القانون، مضيفا أن يمكن للمواطن أن يرد المنتج الذي اشتراه بعد 15 يوما بدون إبداء أسباب، ويمكن أن ترد بعد 30 يوم مع وجود عيوب في الصناعة.

أشار إلى أن "الفاتورة" حق ونص في قانون حماية المستهلك، متابعا أن هناك مخالفة وغرامة تصل لـ2 مليون جنيه في حال رفض البائع كتابه فاتورة للمستهلك، مطالبا المواطنين الاحتفاظ بالفاتورة والاحتفاظ بها في حال شراء أي منتجات في الاوكازيون أو أي وقت.

وتابع أن المستهلك، ليست لديه ثقافة الاحتفاظ بالفاتورة، والاوكازيون حدث هام جدا ويحدث مرتين في العام.