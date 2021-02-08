شكرا لقرائتكم خبر عن وحدات المرور تستقبل المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى من الثامنة صباحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل إدارة المرور على مستوى الجمهورية كافة المواطنين لانخاء التراخيص و تركيب الملصق الالكترونى، وتبدأ كافة الواحدات فى العمل حتى الساعة الثامنة مساءً تيسيرًا لإجراءات تثبيت الملصق الإلكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة وفى إطار حرص وزارة الداخلية على تطوير الأداء الأمنى والخدمات الجماهيرية التى تقدمها الوزارة للمواطنين بكافة قطاعاتها.

ونصح مصدر أمنى، مالكى المركبات بكافة أنواعها سرعة التوجه بالمركبة إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى خلال الموعد المحدد دون الحاجة لانتظار موعد الفحص وتجديد الترخيص، حيث سيتم سحب تراخيص السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية العمل حتى الساعة الثامنة مساءً تيسيرًا لإجراءات تثبيت الملصق الإلكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى انتهاء المدة المحددة وفى إطار حرص وزارة الداخلية على تطوير الأداء الأمنى والخدمات الجماهيرية التى تقدمها الوزارة للمواطنين بكافة قطاعاتها.

وفى ذات الإطار وتيسيراً على المواطنين يمكن لمالكى المركبات السارية طلب إصدار ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال الموقع الإلكترونى الخاص بالمرور ( بوابة مرور مصر ) على موقع وزارة الداخلية .

وجاء ذلك فى إطار إستمرار تنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور يحقق التيسير على كافة مستخدمى الطرق من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونياً بطريقة علمية تهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الإنضباط على الطرق وبمناسبة قرب إنتهاء المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكترونى يوم 30 مارس المقبل.

ويهدف الملصق الإلكتروني للسيارات لتركيب اللوحات المعدنية المؤمنة، وذلك لتطبيق منظومة النقل الذكية، وتتمثل في تيسير عملية البحث عن السيارات المبلغ بسرقتها، والمطلوبة أمنيًّا، إضافة إلى تحديد أماكن التكدسات المرورية لإخطار غرف العمليات بإدارات المرور على مستوى الجمهورية لسرعة التوجه للمكان ومنع التكدسات.