شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير 177 رحلة جوية لنقل أكثر من 17 ألف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسير مطار القاهرة الدولى اليوم الإثنين، 177 رحلة جوية إلى عدة وجهات مختلفة لنقل 17176 راكب.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، أن المطار سيسير 91 رحلة من مبانيه المختلفة لنقل 9003 راكب إلى عدة وجهات منها تورنتو واشنطن فرانكفورت لندن باريس موسكو روما الرياض جده المدينة الدوحة أسطنبول بيروت دبى الشارقة أديس أبابا، فى حين يُستقبل مطار القاهرة غدا الإثنين 86 رحلة تقل على متنها 8173 راكب قادمة من عدة جهات من بينها

لندن باريس فرانكفورت موسكو إسطنبول أديس أبابا الشارقة الرياض دبى أبوظبى الشارقة بيروت فيينا جوبا عمان لاجوس أكرا الدوحة الدمام الرياض.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.