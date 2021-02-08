شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة لكل مواطن.. رحلة تطوير العشوائيات وأبرز المناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على وضع ملف العشوائيات على رأس أولوياته ملف العشوائيات للقضاء عليها، فوضع خطة حولت العديد من المناطق العشوائية إلى مدن ومناطق سكنية آمنة وصحية إلى جانب بناء مجمعات سكنية فى المدن الجديدة تستوعب الأجيال القادمة.

الرئيس السيسى أكد خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحكاية"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، عبر قناة "أم بى سى مصر" مساء السبت، أنه قادرا على توفير شقق سكنية لكل الأجيال القادمة، مؤكدا أن الخطة شملت أيضا تطوير الريف، مضيفا :" لدينا مشكلة كبيرة ومحتاجين نتكاتف مش علشان ننهيها ولكن علشان ما تزيدش، ونحتاج لحوالى 3 إلى 4 تريليون جنيه لحل مشكلة العشوائيات فى مصر، ولكن محتاجين نوفر للناس حاجات تناسبهم".

والحقيقة أن الدولة المصرية عملت خلال الفترة الماضية على إعطاء أولوية لتطوير العشوائيات وتغيير حياة محدودى الدخل بشكل كامل، وتبنت استراتيجية للتخلص من مناطق الخطورة الداهمة وغير الآمنة، تم تنفيذ ما يزيد عن 242 ألف وحدة سكنية لسكان المناطق العشوائية الخطرة، والتى كاد سكان هذه المناطق أن يموتوا كل يوم نتيجة لخطوة تلك المناطق.

ونرصد أبرز المناطق التى شهدت تطوير وتغيير بالكامل بها:

- تطوير مشروع مثلث ماسبيرو ببناء ألف وحدة سكنية، في مساحة قدرها 8 أفدنة تطل على شارع 26 يوليو.

- مشروع حى الأسمرات والذى استوعب أكثر من 15 ألف أسرة حتى الأن وبه أنشطة ترفيهية.

- بشاير الخير بغيط العنب تم إنشاء 3 مراحل له حتى الآن ويشمل خدمات متكاملة ومراكز للتنمية

- قرية الصيادين بمنطقة الجربى تضم 12 عمارة سكنية بإجمالي 220 وحدة سكنية

- إعادة تطوير مناطق عشش "قلعة الكبش، وبطن البقرة، وعزبة العرب بمنشية ناصر".

- تغييرات جذرية بمناطق عين الصيرة، والمدابغ، وعشش النهضة، ومجرى العيون.

- تطوير السوق الحضارى برأس البر وتجهيزه بشكل ملائم .

- تطوير منطقة الرويسات بشرم الشيخ إلى مجمع سكنى راقى .

- تحويل منطقة تل العقارب من أخطر العشوائيات إلى أفضل المشاريع السكنية .

- تطوير عشش "محفوظ بالمنيا" والمعروفة بمأوى الغلابة لـ"روضة محفوظ "