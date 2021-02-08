شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد موانع المشاركة فى أعمال امتحانات الثانوية.. والقرابة أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراء مقابلات لاختيار رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة والمراقبين الأوائل ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة، بعد طباعة الاستمارة ونموذج 1 سرى وتسليمه إلى الإدارة العامة للامتحانات من قبل المديريات التعليمية، حيث تستمر المقابلات حتى 18 فبراير الجارى قبل انتهاء إجازة نصف العام الدراسى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد فى المدارس ولا مجال لعقدها فى المنزل أو فى أى مكان أخر سواء عقدت الاختبارات إلاكترونية أو الورقية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، موانع عدم المشاركة فى الاختبارات ، مشددة على أن من حصل على جزاء فى أعمال الامتحانات الثانوية كان يحرم من التقدم فى أعمال امتحانات هذا العام، ولكن تم تعديل هذا الأمر ليصبح الحرمان مقتصرا فقط على من صدر له قرار فعلى بالجزاء، موضحة أن بعض المعلمين فى اللجان يتم التحقيق معهم ولكن لا يتم توقيع جزاء عليهم ومن ثم فليس من المنطق استبعاده من امتحانات هذا العام، إضافة إلى أن البعض يتم استبعاده لتقصيره ولكن لم يوقع عليه جزاء بالخصم من راتبه ومن ثم يحق له التقدم هذا العام.

وأشارت الوزارة، إلى أن القرابة والحصول على جزاء والإحالة للمحاكمة الجنائية أو التأديبية، أبرز موانع الحرمان من أعمال الامتحانات فى الثانوية العامة، وحددت نشرة الموانع درجات القرابة، بأربع درجات هى الدرجة الأولى وتشمل "الأب والأم والأبناء والزوج والزوجة"، إضافة إلى الدرجة الثانية وهى: "الأخ والأخت والجد والجدة والأحفاد" والدرجة الثالثة: وتشمل" أبناء الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة وأبناء الأحفاد" وأخير الدرجة الرابعة، وهى: "أبناء أبناء الأخ والأخت وأبناء العم والعمة وأبناء الخال والخالة".

وشددت وزارة التربية والتعليم، على أن نشرة الموانع تسرى على كل من يشارك فى أعمال الامتحانات سواء رئيس امتحانات أو رئيس كنترول أو رئيس لجنة تقدير درجات ولجان المتابعة والعضو القانونى بلجنة النظام والمراقبة ولجنة المتابعة الثلاثية التى تشكل فى المديريات التعليمية فى كل محافظة ورئيس مركز توزيع وتجميع كراسات الامتحان، وبعض الفئات الأخرى من المنوط بهم العمل فى الثانوية العامة.

وأوضحت الوزارة، أن من يخالف نشرة موانع امتحانات الثانوية العامة يعرض نفسه للمساءلة القانونية، موضحة، أن أى عضو يتقدم، ويشارك فى الامتحانات ويظهر أن له قريب أو حاصل على جزاء معين سوف يتم إحالته للتحقيق فورا، مؤكدة أن الأعضاء الذين يشاركون فى أعمال الامتحانات يوقعون على إقرارات عدم وجود أى مانع قانونى لديهم قبل تسلمهم العمل ويكون هذا التوقيع على عهدتهم الشخصية، كما يشترط توافر سمات شخصية وقيادية للنهوض بالعمل ، وألا يكون مدير عام إدارة تعليمية حرصًا على الصالح العام ،وألا يكون من العاملين بمدارس الثانوية العامة التابعة للجنة المرشح لها.