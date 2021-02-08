شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. الكهرباء توجه بسحب 21 ألف فاتورة خاطئة قبل تحصيلها بالعمرانية وأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:

التعليم: تدريس منهج القيم واحترام الآخر بداية من أولى ابتدائى العام الدراسى المقبل

الصحة: نسبة التعافى من فيروس كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية 78%

وزير الكهرباء لليوم السابع: حق المواطن والدولة خطان أحمران أرفض المساس بهم

الصحة: التوعية بالإجراءات الاحترازية أهم رسائل منصات الوزارة بجائحة كورونا

الكهرباء توجه بسحب 21 ألف فاتورة خاطئة قبل تحصيلها بالعمرانية وأكتوبر وزير الأوقاف: "وضعنا خطة لسد عجز الأئمة.. وعينا 653 خطيبا بالمكافأة" قافلة الأوقاف بالسودان تؤكد دور الزكاة فى إعلاء روح التكافل والتراحم

اتفاق تعاون بين الأزهر و«تعليم الكبار» للقضاء على الأمية والنهوض بالمجتمع‏