شكرا لقرائتكم خبر عن 8 حقائق حول الوضع المائى فى مصر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر مصر من أكثر دول العالم جفافاً، حيث يواجه قطاع المياه في مصر العديد من التحديات لاسيما مع تنامي الفجوة بين الطلب على المياه ومحدودية مواردنا المائية مما جعل التوازن بين الموارد والاحتياجات تحدى كبير يجب مواجهته، خاصة أن الأمر لا يقتصر فقط على كمية الموارد المائية المتاحة بل وطبيعتها أيضاً في الوقت الذي لا يمكننا فيه التعويل علي المياه الجوفية كونها مورد غير مستدام قابل للنضوب.

وفي ظل تنامي العجز في الموارد المائية فإن الدولة تحاول تقليل الفجوة بين الموارد المائية والاحتياجات المتصاعدة من خلال إعادة تدوير المياه، بالإضافة إلى استيراد مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز.

وفى التقرير التالى نرصد 8 معلومات لا تعرفها عن الوضع المائى فى مصر.

1- مواردنا المائية تقدر بـ59 مليار متر مكعب من المياه فى العام.

2- 97% من مواردنا المائية تأتى من خارج الحدود وهذه نسبة عالية جدا .

3-مصر من أعلى الدول فى حوض النيل التى تأتى مواردها من خارج الحدود وكلها تعتمد على نهر النيل.

4- احتياجات القطاعات المختلفة من المياه يصل مجموعهم إلى 80 مليار متر مكعب.

5- نستورد 34 مليار مكعب من المياه على شكل حاصلات ومواد غذائية.

5- إجمالى الاحتياجات المائية بعد استيراد مياه فى صورة غذاء 114 مليار متر مكعب مقارنة ب بالموارد الفعلية البالغة 59 مليار متر مكعب .

6- نعيد استخدام 21 مليار متر مكعب فى العام و تلك هى أكبر نسبة اعادة استخدام على مستوى افريقيا.

7- مصر ثانى دولة على مستوى العالم فى اعادة استخدام المياه.

8-نصيب الفرد من المياه يبلغ 530 متر مكعب من المياه فى السنة وهذا يعتبر حدود الفقر المائى.