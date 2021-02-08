شكرا لقرائتكم خبر عن ساعات صديقة لا يفصل فيها عداد الكهرباء مسبوق الدفع..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد ”الخليج 365” لقرائه كل ما يريد معرفته عن الساعات الصديقة لعداد الكهرباء مسبوق الدفع التى لا يفصل فيها التيار حتى فى حالة نفاد الرصيد ، والتى يستمر بالعمل خلالها لحين إعادة شحن رصيد لعداد الكهرباء مرة أخرى ، وهى كالاتى:

1- عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع مبرمجة على عدم الفصل فى الساعات والأيام الصديقة فى حالة نفاد الرصيد بالعداد.

2- تبدأ الساعات الصديقة لعداد الكهرباء مسبوق الدفع فى تمام الساعة الـ5 مساء وتنتهى فى الـ10 من صباح اليوم التإلى.

3- إذا ند رصيد عداد الكهرباء قبل الساعة الـ5 مساء ينقطع التيار على سبيل المثال "إذا نفد الرصيد الساعة 4 عصراً ينقطع التيار عن المشترك".

4- الأيام الصديقة لعداد الكهرباء مسبوق الدفع هى الجمعة والعطلات الرسمية والأعياد.

وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أكد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، الساعات الصديقة التى لا يفصل فيها عداد الكهرباء مسبوق الدفع حتى فى حالة نفاد الرصيد تبدأ فى الساعة الـ5 مساءً وحتى الـ10 صباحا من اليوم التإلى، ويفصل العداد فى حالة عدم شحن رصيد، موضحاً أن هذه الساعات هى نفس الساعات التى حددها مجلس الوزراء لحظر التجوال والتى تبدأ فى الساعة الـ7 مساء وتنتهى فى الـ6 صباحاً.

وأشار حمزة، إلى أن الأيام الصديقة التى لا يفصل فيها عداد الكهرباء فى حالة نفاد الرصيد هى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، ويقوم بفصل التيار فور انتهائها، مشيراً إلى أن عداد الكهرباء مسبوق الدفع مبرمج على عدم ألفصل فى هذه الساعات الصديقة.