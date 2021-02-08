شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الكنيسة القبطية تصلى على جثمان العلامة جورج حبيب بباوى بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الباحث القبطى ماجد غطاس، أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بعد قرار البابا تواضروس الثاني، قررت السماح بالصلاة على جثمان العلامة القبطي جورج حبيب بباوى، وذلك اليوم الاثنين، في كنيسة "القديسة العذراء مريم والقديس مار مرقس، فى أنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال غطاس في تدوينة له على حسابه بموقع فيسبوك، سوف تقام الصلاة برئاسة أسقف الكنيسة القبطية فى أنديانا، بوجود الأنبا سارافيم فى تمام الساعه 12 ظهرا بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، ويقابله 7 مساء بتوقيت القاهرة.



تدوينة الباحث القبطي

والخميس الماضى، وافق البابا تواضروس الثاني على صلاة الجناز على جثمان جورج حبيب بباوى داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقد تواصل مع الأنبا سيرافيم أسقف أنديانا ومتشيجن وأوهايو، الذى قام بدوره بالتواصل مباشرة مع زوجة الراحل وإعلامها بذلك.

ورحل الدكتور جورج حبيب بباوى، عن عالمنا الخميس الماضى، عمر يناهز 83 عاما بعد صراع مع المرض. وفى أغسطس الماضى وبعد 14 عاما من العزل، سمح البابا تواضروس الثاني، للعلامة القبطي الدكتور جورج حبيب بباوي بالتناول من الأسرار المقدسة، وأرسل له الأنبا سيرافيم أسقف أنديانا بأمريكا، وذلك لأول مرة، ليتمم له طقس التناول وهو مريض، وذلك بعد قرار المجمع المقدس الصادر بعزله من الكنيسة سنة 2007 بإمضاء من البابا الراحل البابا شنودة الثالث، و66 أسقفا آخرين.