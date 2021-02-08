شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: تسجيل رقم المحمول شرط استخراج بطاقات بدل التالف والفاقد إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى استخراج البطاقات التموينية بدل التالف والفاقد إلكترونيا من على موقع "دعم مصر" دون الحاجة إلى الذهاب لمكتب التموين شريطة أن يكون صاحب البطاقة أو أحد أفراد الأسرة المقيدين بالبطاقة لديه رقم محمول باسمه ومسجل على الموقع.

وأكدت الوزارة، أنها تواصل، استقبال تسجيل رقم المحمول على موقع "دعم مصر" لأصحاب بطاقات المستفيدين من منظومة السلع التموينية والخبز، ومن خلال رقم هاتف المحمول تستطيع الوزارة التواصل مع أصحاب البطاقات وإبلاغهم بأي شيء يفيدهم عن منظومة الدعم ، كما اتخذت الوزارة كافة التيسيرات بشأن استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد، وذلك في إطار حرص الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية على تيسير وإتاحة كافة الخدمات التموينية للمواطنين بسهولة ويسر .

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أكدت أنه بشأن ما تردد عن قيام الوزارة بحذف المواطنين من البطاقات التموينية بسبب الدخل او المعاش، تؤكد الوزارة، لا صحة لذلك ولم يتم حذف أي مواطن مستحق من على البطاقات التموينية بسبب دخله او معاشه، لافتة في الوقت نفسه بأنه قد تم إصدار ما يقرب من 568 ألف بطاقة تموينية جديدة للأسر الأكثر احتياجاً، خلال الفترة السابقة، كما يتم وفقاً للقواعد إضافة مواليد هذه الأسر بحد اقصى 4 أفراد لأى بطاقة تموينية جديدة يتم اصدراها او اضافة افراد على بطاقات قائمة بالفعل.