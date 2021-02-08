شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة تتفقد اختبارات محو الأمية في مساكن عشش السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة لشؤون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، بتفقد اختبارات محو الأمية بمنطقة عشش السودان بحي الدقي.

وأعرب الأهالي المشاركون بالاختبارات عن سعادتهم لإكمالهم تعليمهم مما يساعدهم في تحسين ظروفهم المعيشية سواء في إيجاد فرص عمل أو في مساعدة أبنائهم في دراستهم.

يأتي هذا الحدث ضمن مساعي محافظة الجيزة وجامعة القاهرة للنهوض بمنطقة عشش السودان بالتزامن مع مشروعات تطوير ودعم المناطق العشوائية.

وقامت جامعة القاهرة بتوزيع مساعدات عينية على سكان المنطقة إلى جانب فعاليات صندوق مكافحة الادمان.

وتستمر فعاليات هذه الحملة على مدار العام وذلك في إطار تقديم يد العون وتلبية الاحتياجات من محافظة الجيزة لأبنائها من أهالي المنطقة.