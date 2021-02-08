شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة دسوق تقود جولة مفاجئة إلى قرية كفر العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت المهندسة عايدة ماضى رئيس مركز ومدينة دسوق بجولة ميدانية مفاجئة، لقرية كفر العرب وقامت بجولة تفقدية بشوارع القرية للوقوف على مستوى النظافة في إطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتكليف رئيس القرية بسرعة التعامل بالتخلص من مخلفات المطر بشوارع القرية واجريت لقاء مع المواطنين بقرية كفر العرب خلال جولتها بشوارع القرية واستمعت إلى مشاكل المواطنين.

وقامت بالتواصل مع الجهات المعنية المختصة لحل هذه المشكلات في حينه وتم توجيه رئيس القرية وفريق العمل المعاون بسرعة التفاعل مع المواطنين، وتم تكليف نائب رئيس المدينة لشئون القرى سند ابوكيلة، ورئيس القرية السعيد عبداللطيف بسرعة التنسيق والقيام بحملة نظافة مكبرة ورفع مخلفات الامطار وتمهيد وتسوية الشوارع على وجه السرعة.

وقالت «ماضي» لـ«المصري اليوم» إن الجولة تأتي ضمن الجولات الميدانية لقرى المركز والتوابع وذلك في إطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف ومتابعة المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً، وتأكيداً منا على ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء.