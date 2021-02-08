تحت طائلة القانون.. اتحاد الكتاب يكشف مصير سارقي الأشعار ومهاجمي الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكد الشاعر ناصر دويدار عضو مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، أن الدكتور علاء عبدالهادي رئيس الاتحاد أحال الوقائع المتهم فيها شاعرين من الشباب، بسرقة بعض أشعار كبار الشعراء مثل نزار قباني إلى التحقيق للتأكد من حقيقة التهم المنسوبة إليهما.

وقال دويدار في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "سيتم التحقيق معهما بشكل عاجل بتهمة السرقة الأدبية، وفي حال ثبوت تهمة السطو على أعمال غيرهم سيتم شطبهم من النقابة"، مشددًا على أن الاتحاد لن يتستر على أحد.

فيما نفت مصادر مطلعة لمصراوي، صحة ما تردد حول وجود مصالح بين لجان الفحص بالاتحاد وبين بعض دور النشر، مؤكدًا أن لجان الفحص تتشكل من شعراء لهم باع طويل في المسيرة الإبداعية، وليس لهم مصالح مع أحد.

وقالت المصادر: "القانون لا يرحم أحدًا إذا ثبت تورطه في مثل هذه الأمور، وهو ما سيتم التحقيق فيه بدقة خلال الفترة المقبلة".

ولفتت المصادر إلى أن أعضاء الاتحاد الذين هاجموه على مواقع التواصل باتهامات ليس عليها دليل، سيتم التحقيق معهم أيضًا، لأنهم ارتكبوا مخالفات نقابية يعاقب عليها القانون.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، قرر في جلسته الطارئة اليوم، إحالة الشاعر "مصطفى أ" والشاعرة "حنان ح" إلى التحقيق، بعد ثبوت سرقتهما قصائد غيرهما، ونسبها إلى نفسهم.​