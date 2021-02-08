فوز عادل أبو الشباب بمنصب نقيب المحامين في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

أسفرت انتخابات نقابة المحامين الفرعية بسوهاج والتي أجريت، اليوم الأحد، على مستوى مدن ومراكز المحافظة عن فوز عادل أبو الشباب بمنصب النقيب بإجمالي 2504 صوتًا، بينما حصل منافسه ماهر رشوان نقيب المحامين السابق على 1467 صوتًا.

وشهدت انتخابات المحامين بسوهاج إقبالًا متوسطًا من المحامين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم منذ بدء عملية الاقتراع في الساعة التاسعة من صباح اليوم حتى إغلاق باب التصويت في الساعة الخامسة.

جدير بالذكر أن عدد أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت في انتخابات المحامين بمحافظة سوهاج بلغ 7617 محام.