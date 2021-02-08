شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: استهلاكنا 2.1 تريليون جنيه في 2020.. منهم 700 مليار على الطعام والشراب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن حجم الاستهلاك في مصر 2.1 تريليون جنيه منهم 700 مليار تم إنفاقها على الطعام والشراب خلال 2020، طبقًا لتقرير «فيتش».

وتابع «عشماوي» خلال لقائه مع برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، الأحد، أن الدولة استطاعت توفير كل الاحتياجات الغذائية للشعب المصري، مشيرًا إلى أن الدواجن في المرتبة الأولى لاستهلاك المصريين في الطعام يليها اللحوم، ثم الأسماك، مشيرًا إلى أن ثلث دخل المصريين يتم إنفاقه على الطعام والشراب والسلع الترفيعية زاد الإقبال عليها الفترة الماضية.

وأوضح أنه تم طرح مجموعة من المستودعات الاستراتيجية على مستوى المحافظات وتم بناء 35 صومعة بعلاقات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخارجية وكنا بحاجة لتخزين القمح في ظل إهدار كميات كبيرة سابقًا، مشيرًا إلى أن 72 مليون يتم دعمهم في قاعدة بيانات الخبز و64 مليون دعم شامل.